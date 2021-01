Covid, 486 positivi nel Ragusano: i dati dei Comuni

Attualità

Positivi al coronavirus in calo in provincia di Ragusa.Oggi, 30 gennaio 2021, in totale i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa sono 486.Contagiati in calo rispetto al bollettino di ieri. Lo rivelano i dati diffusi oggi dall’Asp di Ragusa. Tra i 486 positivi ci sono 454 in isolamento domiciliare, 20 ricoverati e 12 nella Rsa Covid dell’ospedale di Ragusa. Tra i 454 positivi ci sono 12 persone provenienti da fuori provincia. Ma vediamo nel dettaglio Comune per Comune la situazione nel Ragusano:14 Acate14 Chiaramonte Gulfi29 Comiso4 Giarratana7 Ispica88 Modica2 Monterosso Almo22 Pozzallo113 Ragusa9 Santa Croce Camerina18 Scicli122 Vittoria.I 20 ricoverati per Covid 19 in ospedaleI 20 ricoverati per Covid 19 sono ricoverati in due ospedali iblei: 17 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare 14 nel reparto di Malattie Infettive e 3 nel reparto di Rianimazione e 3 all’ospedale Guzzardi di Vittoria in area Covid. I guariti sono 6.903 mentre i morti sono 192. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 89.215 tamponi molecolari, 22.185 test sierologici, 150.285 test rapidi per un totale di 261.685.