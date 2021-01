Covid e tamponi drive in a Sortino: domani

Covid Sortino: domani tamponi con sistema drive in

Domani, sabato 30 gennaio dalle 9 alle 15, nuova giornata di screening tamponi rapidi per docenti e studenti con sistema drive in a Sortino. Saranno eseguiti al plesso Columba i tamponi antigenici rapidi, su base volontaria, agli alunni e ai docenti delle seconde e terze classi di scuola secondaria di primo grado, agli studenti residenti a Sortino e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, ai docenti, residenti a Sortino, delle scuole secondarie. L'accesso al drive in è consentito dal cancello di via Padre Gaudenzio Cianci.