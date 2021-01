Italia

Giorgia Meloni: Centrodestra compatto sul voto anticipato Giorgia Meloni: Centrodestra compatto sul voto anticipato

ROMA - ’’Ogni giorno leggo che il centrodestra sarebbe spaccato, diviso… Si diceva anche che sarebbe stato devastato dai tentativi di acquisizione di finti responsabili, in realtà voltagabbana, ma alla fine Conte si è dovuto dimettere perchè non è riuscito a convincere vari esponenti del centrodestra a sostenerlo’’. Lo dice a Radio Anch’io, su Radio1, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in merito alla crisi di Governo.’’La compattezza del centrodestra è nei fatti, noi siamo già stati dal presidente della Repubblica, l’opzione su cui siamo tutti d’accordo è il voto - aggiunge -. E’ un’opzione praticabile e la più responsabile e giusta, non ho motivo di credere che le cose cambieranno’’.