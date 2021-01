Ispica, rimossi rifiuti pericolosi

Economia

Ispica - Continua senza sosta l'attività voluta dal Commissario Straordinario del L.C.C. di Ragusa, Dott. Salvatore Piazza, relativa al servizio di rimozione rifiuti pericolosi contenenti amianto CER 17 06 05 materiali da costruzione contenenti amianto lungo le strade extracomunali. Facendo seguito a quanto determinato nel protocollo d'intesa siglato con i 12 Comuni della Provincia di Ragusa, nei giorni 25 e 26 gennaio, su specifica richiesta del Comune di Ispica è stata effettuata la messa in sicurezza di tutti i rifiuti pericolosi contenenti amianto per complessivi kg 5.000 sia lungo la strada che costeggia Pantano Longarini, sia in prossimità dell'ex discarica r.s.u di C.da Graffetta, per essere successivamente smaltiti in appositi impianti debitamente autorizzati.Il servizio di bonifica dell'intero territorio provinciale con particolare riferimento ad aree a valenza ambientale-paesaggistica continuerà nelle prossime settimane in aree segnalate dai Sindaci dei Comuni Iblei.