Scuola Sicilia, le superiori riaprono da lunedÃ¬ 1Â° febbraio

Attualità

Scuola Sicilia, le superiori riaprono da lunedì 1° febbraio Scuola Sicilia, le superiori riaprono da lunedì 1° febbraio

Scuole e Covid in Sicilia: le superiori riparono lunedì 1° febbraioA Ragusa un Tavolo prefettizio di coordinamento provinciale per la ripresa dell’attività didattica in presenza. In vista della ripresa dell'attività didattica in presenza degli studenti degli istituti di secondo grado, si è tenuta nella mattinata odierna una riunione del tavolo di coordinamento appositamente istituito nell'ambito della conferenza provinciale permanente, al fine di attualizzare il Piano Operativo predisposto lo scorso 22 dicembre e di fare un punto di situazione in ordine alla programmazione delle corse e degli orari dei mezzi di trasporto degli studenti interessati. Alla riunione presieduta dal Prefetto Filippina Cocuzza hanno partecipato i referenti delegati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dagli Assessorati Regionali dell’Istruzione e delle Infrastrutture, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, i sindaci dei comuni iblei sedi di istituti superiori e le società di trasporto urbano ed extraurbano locale, nonché il rappresentante della consulta giovanile degli studenti. Nel corso della riunione, svolta in un clima costruttivo e di grande e reciproca collaborazione, tutti i partecipanti hanno assicurato la massima disponibilità a contribuire, con senso di responsabilità, all’attuazione delle misure di rispettiva competenza al fine di permettere la prevista ripresa dell'attività didattica in presenza degli studenti delle scuole superiori.Assessore Roberto Lagalla: ritornare a scuola dal 1° febbraioL’assessore regionale alla pubblica istruzione Roberto Lagalla ha annunciato la riapertura delle scuole da lunedì primo febbraio. Lagalla ha il pieno appoggio del ministro Lucia Azzolina che si è congratulata anche per l’annunciato screening a tappeto sugli studenti di età superiore a 14 anni che la Regione dovrebbe aviare già in questo fine settimana. Il programma messo a punto insieme alla task force regionale e con l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, prevede di utilizzare le strutture dei drive in allestiti in tutta l’Isola e a continuare il monitoraggio negli istituti, con le apposite Usca scolastiche, dopo la ripresa.Confermato anche il potenziamento dei trasporti urbani ed extraurbani in coincidenza con la riapertura, secondo i Piani provinciali elaborati e coordinati dalle Prefetture. La task force ribadisce la raccomandazione di utilizzare le mascherine Ffp2 per i docenti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado e per gli insegnanti di infanzia e primaria.La volontà è di aprire gli istituti superiori con una didattica con presenze al 50%. Il nodo delicato e complesso resta, comunque, quello dei trasporti perché bisogna assicurare che gli studenti arrivino a scuola in piena sicurezza e con il dovuto distanziamento. La data del primo febbraio non è casuale perchè si tratta della prima settimana in cui la Sicilia tornerà in fascia arancione e quella in cui inizia il secondo quadrimestre che dovrà poi portare direttamente agli esami finali ed agli scrutini di fine anno.