Vaccinopoli, Razza: no alla 2Â°dose del vaccino

Sicilia

Vaccinopoli, Razza: no alla 2°dose del vaccino Vaccinopoli, Razza: no alla 2°dose del vaccino

L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza annuncia in una nota diffusa oggi il divieto di somministrare la seconda dose (richiamo) di vaccino a tutte le persone che non ne hanno diritto.In particolare l’assessore fa riferimento alle persone che, nel corso della prima fase della campagna di vaccinazione anti-covid-19, hanno ricevuto la prima dose del vaccino pur non avendone diritto perchè non inseriti nell'elenco delle categorie prioritarie indicate dal Piano Strategico Nazionale di Vaccinazione anti SARS-Cov2/Covid-19. L’assessore chiede anche di verificare se all'interno degli elenchi aziendali rispetto alle allegate autocertificazioni rese dal personale sottoposto a vaccinazione, siano rinvenibili nominativi di soggetti non aventi diritto, in quanto non compresi nell'elenco sopra indicato e nel qual caso di segnalarli all’assessorato. Il divieto della somministrazione del richiamo del vaccino fa riferimento in particolare al caso vaccinopoli scoppiato in provincia di Ragusa.Il caso vaccinopoli stasera sarà oggetto di un'indagine giornalistica svolta dall'inviato Alessio Lasta della nota trasmissione Piazzapulita in onda su La7 alle ore 21,15.