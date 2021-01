Sistemi di pagamento: le differenze tra carte di credito

Curiosità

I sistemi di pagamento alternativi al contante sono sempre più diffusi ed utilizzati in Italia e ciò è coerente con la progressiva lotta al contante a cui si sta assistendo nel nostro paese. Le carte di pagamento tornano utili sia per effettuare le transazioni nei negozi fisici, sia per portare a termine gli acquisti online. Per trovare la carta di pagamento adatta alle proprie esigenze ed alle proprie abitudini di spesa si può fare un confronto tra le varie soluzioni. Chi è interessato a scoprire quali sono le migliori carte di pagamento del momento, può ricorrere anche alla rete e consultare portali come cartetop.it: in questo sito, infatti, è possibile trovare tutto il materiale di cui si ha bisogno per scoprire tutti i dettagli dei principali prodotti di banche e finanziarie presenti sul mercato.Carte di credito Le carte di credito sono delle particolari carte di pagamento che vengono associate ad un conto corrente, ma che non hanno necessariamente bisogno che sul conto sia presente un saldo positivo. Il punto di forza di queste carte è la possibilità di effettuare gli acquisti nell’immediato e poi di coprire la spesa il mese successivo. Pagando con una carta di credito si chiederà dunque un prestito alla banca o alla società finanziaria che ha emesso la carta ed il mese successivo si restituirà la somma utilizzata. Com’è facile intuire, ogni società finanziaria che emette delle carte di credito prevede dei costi di servizio, i quali possono essere applicati come costi fissi di mantenimento della carta, oppure come interesse sulla somma spesa ogni mese. Le carte di credito possono essere utilizzate in tutto il mondo e possono essere sfruttate sia per gli acquisti fisici che per lo shopping online. Per alcuni servizi è richiesta obbligatoriamente una carta di credito, si pensi ad esempio al noleggio di una vettura, motivo per cui è importante informarsi sulle migliori carte di pagamento che rientrano in questa categoria.Carte di debito Un’altra categoria di carte di pagamento molto apprezzate è quella delle carte di debito. Anche in questo caso la carta risulta associata ad un conto corrente, la differenza rispetto alla carta di credito è che il cliente potrà spendere solo il denaro presente sul conto. Ogni acquisto effettuato verrà addebitato immediatamente e dunque la spesa verrà sottratta dal saldo sul conto. Terminato i soldi sul conto corrente non sarà possibile effettuare altri acquisti con la carta di debito, perché la banca non darà denaro in credito. Anche le carte di debito possono essere impiegate sia per gli acquisti online che per gli acquisti nei negozi fisici. Avere una carta di debito associata al proprio conto bancario rende più semplice utilizzare il denaro, evitando di dover pagare con bonifici o con assegni.Carte prepagate: L’ultima categoria da descrivere è quella delle carte prepagate. Queste non hanno bisogno di essere associate ad un conto corrente, ma è sufficiente ricaricarle per avere a disposizione del denaro da spendere online o nei negozi tradizionali. A seconda della carta prepagata che si deciderà di richiedere si potrà avere anche un IBAN associato. Le carte prepagate con IBAN risultano più comode perché possono essere ricaricate con un bonifico, anche se va ricordato che non possono essere utilizzate per inviare denaro tramite bonifico. Il punto di forza delle carte prepagate sono i costi di gestione, nella maggior parte dei casi non vengono infatti applicati costi annuali di mantenimento della carta. Per quanto riguarda invece i pagamenti, generalmente per tutte le transazioni in euro non vengono applicate commissioni, sia che i pagamenti vengano effettuati nei negozi fisici sia che vengano effettuati online. Potrebbero invece essere applicate delle commissioni per i pagamenti ed i prelievi in valute diverse dall’euro.