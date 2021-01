Attualità

Ragusa, arriva il via libera per Cava dei Modicani

Con una nota stampa della serata di mercoledì 27 gennaio, il sindaco di Ragusa, Peppe Cassi' ha comunicato che finalmente da Palermo è arrivata l'AIA (autorizzazione impatto ambientale), passaggio necessario per la rimessa in funzione dell'impianto Tmb di Cava dei Modicani anche se la riapertura della discarica potrà avvenire soltanto all'arrivo del provvedimento definitivo. Ecco quanto dichiarato immediatamente dal sindaco Cassi', "è arrivata da pochi minuti l’Aia, l’Autorizzazione di impatto ambientale, che attendevamo ormai da qualche giorno dal Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti. Abbiamo dovuto integrare la documentazione, ci sono state ben 4 conferenze di servizi, abbiamo prodotto tutto quello che ci era stato richiesto di produrre in tempo, ma, come spesso succede quando c’è di mezzo la burocrazia, si sono perse delle giornate che hanno portato alla chiusura dell’impianto di Trattamento meccanico biologico di Cava dei Modicani, dove viene conferito il rifiuto indifferenziato. Con questo provvedimento contiamo nei prossimi giorni, speriamo già tra domani e dopodomani, di poter riaprire l’impianto.Sarà adesso l’Assessorato regionale Territorio Ambiente a dover emanare il provvedimento conclusivo, che mi dicono sia già abbozzato, che deve appunto contenere l’Aia emanata stasera. Sembra si tratti quasi di una formalità. Vi aggiornerò nei prossimi giorni, spero già domani". (da.di.)