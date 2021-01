Attualità

Pozzallo zona rossa e strade sicure. Ieri, presso la sede del Comando della Polizia municipale di Pozzallo il Sindaco, dott. Roberto Ammatuna, ha ringraziato il personale dell 62° Reggimento Fanteria Sicilia impegnato in operazione “Strade Sicure” e il Comandante della P.M. di Pozzallo dott. Giorgio Muriana. Nell’occasione, ancora una volta si sono rafforzati i legami tra le Autorità locali e le Forze Armate impegnate da tempo nella cittadina di Pozzallo per controllare gli sbarchi e presidiare l’hotspot. A breve, inoltre, le Forze di Polizia locale congiuntamente al personale dell’Esercito Italiano saranno impegnati in attività di controllo e vigilanza del territorio nonché al rispetto delle nuove disposizioni di contenimento del virus, disposte dal Prefetto e dal Questore di Ragusa in seguito all’inclusione della regione siciliana in “zona rossa”, per assicurare il rispetto delle normative antiassembramento e di tutela dai contagi da Covid 19.Il Sindaco Ammatuna ha ringraziato, a nome della Città, il personale militare, evidenziando, altresì, il patrimonio professionale e il grande spirito di abnegazione che contraddistingue i soldati dell’Esercito Italiano impegnati da anni non solo nei teatri di guerra ma, anche, nelle attività di sicurezza urbana che vengono svolte quotidianamente sul territorio con autorevole e rassicurante presenza.