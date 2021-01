Attualità

Morte Nino Iabichino, Minioto: una tristezza immane

Modica – “Una tristezza immane e un senso di vuoto difficile da colmare. La scomparsa del dottore Antonino Iabichino, di un Modicano che ha reso orgogliosa la nostra Città, di un professionista stimato, ben voluto, apprezzato e di un Uomo dotato di una simpatia, di un’affabilità e di una disponibilità fuori dal comune, mi procura un dolore che va al di là del ruolo istituzionale che rappresento e che entra nella dimensione privata”. Sono le parole espresse dal presidente del Consiglio comunale di Modica, Carmela Minioto, dopo la notizia della morte del dermatologo modicano, Antonino Iabichino. “Di un rapporto forte e profondo che il dottore Iabichino aveva con me e con la mia sfera familiare, di un rapporto intimo e importante con mio suocero che lui chiamava, con fare quasi filiale, ‘Cumpare Turuzzu’, dimostrando anche in questo la sua spontanea empatia, di essere persona assolutamente unica e speciale. Il dottore Iabichino, ci ha lasciato troppo presto. Il mio, è il cordoglio di un’intera Città, di tutti quelli che lo hanno conosciuto e gli vogliono bene.Ci sono ricordi – dice la Minioto - che conserverò con me e che mi accompagneranno. C’è il suo sorriso, il suo fare bonario, il suo affetto, il suo impegno per Frigintini, l'aver messo la firma in calce al poliambulatorio di quella parte della nostra Città a cui era legatissimo. Un abbraccio al suo ricordo, al suo cammino che va Dove non sappiamo ma dove continuerà ad essere il dottor Iabichino, Nino, e dove continuerà a sorridere con tutti come ha fatto con ognuno di noi”.