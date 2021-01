Attualità

Modica, il cordoglio per la morte del dottor Iabichino

Modica - Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, esprime tutto il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia Iabichino per la tragica scomparsa dell’amico Antonino, portato via dal Covid, all’età di 65 anni. “Una terribile notizia che mi ha toccato profondamente – commenta il Primo Cittadino modicano – perché con Nino ci legava un rapporto di amicizia come ce ne sono pochi in giro. Mi ha visto nascere e crescere, abbiamo tantissimi ricordi insieme che non si potranno mai cancellare. A lui si deve la nascita del poliambulatorio di Frigintini, frazione a cui era sempre rimasto legato. Tanto da non voler mai vendere la casa in cui era nato 65 anni fa. Il mio pensiero adesso è per tutta la famiglia ed in particolare per la moglie e per la figlia che solo pochi giorni fa lo aveva reso nonno del piccolo Nino che purtroppo non ha mai potuto vedere”. Il dermatologo Antonino Iabichino è morto ieri sera nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove era ricoverato da qualche giorno.