Covid Ragusa, test rapidi per studenti: anche il pomeriggio

Test rapidi Covid per gli studenti: l’Asp di Ragusa organizza anche turni pomeridiani nei drive point.L’Asp di Ragusa, per favorire, in orario antimeridiano, la didattica a distanza agli studenti, ha organizzato, in alcuni drive in della provincia, anche turni pomeridiani per le attività di screening test rapidi. Nello specifico si tratta dei sottoelencati comuni:Distretto di Vittoria: Comiso - PO “R. Margherita”, dalle ore 15:00 alle 17:30 nei giorni 28-29-30/01/2021; dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del 31/01/2021Vittoria – Fiera Emaia, dalle ore 15:00 alle 17:30 nei giorni 29-30/01/2021; dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del 31/01/2021; Distretto di Ragusa:Ragusa – presso Teatro Tenda di via Mario Spadola, dalle ore 15:00 alle 17:30 nei giorni 29-30/01/2021; dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del 31/01/2021;Distretto di Modica Scicli – c/da Zagarone “Protezione Civile”, dalle ore 15:00 alle 17:30 nel giorno 30/01/2021; dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del 31/01/2021Pozzallo – presso Centro Direzionale ASI – Zona Industriale, dalle ore 15:00 alle 17:30 nei giorni 29-30/01/2021; dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del 31/01/2021.