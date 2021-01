Rimedi naturali

Tisana depurativa curcuma e tarassacoLa tisana con curcuma e tarassaco detox è tra le tisane depurative che aiutano a depurare l’organismo e ad eliminare le tossine accumulate nel tempo attraverso l’alimentazione. Le tisane depurative possono agire in particolare sul fegato e sui reni, gli organi che maggiormente si occupano di disintossicare l’organismo. Alcune tisane depurative possono avere anche una funzione drenante e snellente, in particolar modo per via della loro azione che favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Se siete alla ricerca di una tisana depurativa adatta da abbinare al vostro tipo di alimentazione e al vostro stato di salute, vi consigliamo di rivolgervi al vostro erborista di fiducia per ottenere un rimedio perfetto per voi.Quali sono i benefici della tisana curcuma e tarassaco detox? Ma vediamo i benefici della tisana con curcuma e tarassaco detox e la ricetta. Grazie alle proprietà di curcuma e tarassaco, la tisana che risulta da una loro unione, può favorire una naturale depurazione dell'organismo contribuendo a eliminare le tossine accumulate nel tempo e a ridurre i processi di fermentazione. Se si aggiunge del finocchio o del cumino, la tisana acquisisce anche un elevato potere sgonfiante.Il cardo mariano è epaprotettore, cura le patologie del fegato, mentre la menta è in grado di svolgere un'azione benefica nei confronti dei problemi connessi allo stomaco e all'intestino. Ma vediamo gli ingredienti della ricetta della tisana alla curcuma e tarassaco detox e come si prepara.Ecco gli ingredienti per la ricetta della tisana depurativa con curcuma e tarassaco detox: Tarassaco (erba): 30gCurcuma (rizoma): 20gCumino (frutti): 10gCardo mariano (semi): 20gMenta (foglie): 20g.Ora vediamo come si prepara la tisana curcuma e tarassaco detox: mettere un cucchiaio raso da minestra di miscela erboristica in 200 ml d'acqua circa. Lasciare in infusione per qualche minuto, fino al raffreddamento. Consumare la tisana depurativa al tarassaco e curcuma un paio di volte al dì.Come preparare una tisana depurativaper preparare una tisana depurativa occorre conoscere quali sono i rimedi naturali e le piante officinali che possono avere un effetto detox sul nostro organismo. Tra gli ingredienti che talvolta vengono utilizzati per preparare le tisane depurative troviamo le bacche di rosa canina, il tarassaco con i suoi fiori e le sue radici. le foglie di ortica, la betulla, la radice di bardana, l’ortica, i semi di finocchio, il cardo mariano, l’achillea e la salvia. Sono in effetti numerose le piante officinali che possiamo sfruttare per i loro effetti depurativi. Non basta però soltanto conoscere gli ingredienti giusti da utilizzare ma occorre sapere anche in quali momenti è più opportuno assumere una tisana depurativa come rimedio naturale e in quali quantità. Per la preparazione delle tisane, in generale, di solito si utilizzano uno o due cucchiaini dell’ingrediente prescelto, spesso impiegato in forma essiccata, per ogni tazza di acqua calda.I tempi di infusione possono variare a seconda dell’ingrediente specifico. Chi vuole seguire un programma detox efficace e benefico dovrà dunque chiedere maggiori informazioni in proposito al proprio medico, al farmacista o all’erborista.