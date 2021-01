Bonus universitari da 2 mila euro: domanda e requisiti

Economia

Un bonus universitari da 2 mila euro per gli studenti. E’ previsto nella Legge di Bilancio 2021. Si tratta di un contributo economico a supporto degli studenti e delle loro famiglie. Il contributo economico è riservato agli studenti iscritti presso gli atenei italiani, a chi frequenta conservatori, accademie di Belle Arti e corsi post-laurea. E non è legato al reddito. Ma come fare domanda per avere il bonus studenti da 2 mila euro? Il Bonus Universitari 2021 consiste in 2000 euro per gli studenti universitari e in 1000 euro per gli iscritti ai corsi post-laurea. Ad ogni studente verrà assegnato un punteggio basato sia sul coefficiente economico (il reddito della famiglia) che sul profitto (la media ponderata dei suoi voti).I punteggi legati al reddito, e dunque all'ISEE, saranno i seguenti:ISEE inferiore a 8mila euro: 14 puntiISEE da 8mila a 16mila euro: 11 puntiISEE da 16mila a 24mila euro: 9 puntiISEE da 24mila a 32mila euro: 6 puntiISEE da 32mila a 40mila euro: 4 puntiISEE superiore 40.000mila euro: 2 puntiAl punteggio così ottenuto, si sommerà il punteggio legato alla media dei voti ottenuti dallo studente nell'anno scolastico 2018/2019. Quali sono i requisiti per avere il bonus studenti da 2 mila euro? Tra i requisiti per avere il bonus ci sono:essere in regola con gli esamiavere una media ponderata dei voti non inferiore a 24/30 (oppure un voto di laurea superiore a 92/110 per chi è iscritto a un corso post-laurea). La domanda per avere il bonus si potrà fare dal 27 gennaio all'1 marzo sul sito Inps.