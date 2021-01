Attualità

Modica, muore il dottor Nino Iabichino

E’ morto per Covid il dermatologo Nino Iabichino di Modica. Il medico dermatologo è deceduto stasera per coronavirus nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove era stato trasferito da qualche giorno. Il dermatologo inizialmente era stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive e successivamente in Rianimazione per un aggravamento del quadro respiratorio. Il dottore Iabichino stimato professionista era conosciuto non solo a Modica ma oltre i confini della provincia di Ragusa. Chi non ha avuto l'onore di conoscerlo non può nemmeno immaginare la sua grandezza d’animo, la sua cordialità e la sua simpatia. Per molti pazienti non era solo un medico, ma nel corso degli anni era diventato anche un amico fidato e sempre disponibile.Alla famiglia le condoglianze di tutta la redazione del Quotidiano di Ragusa.