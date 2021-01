Il Commissario Montalbano torna su Rai Uno

Appuntamenti

Il commissario Montalbanoil commissario Montalbano torna su Rai Uno in prima serata con “Il metodo Catalanotti” il prossimo 8 marzo 2021. E lo fa con l’ultimo episodio della fiction più amata dagli italiani. Pare che sia l’ultima puntata della fine della serie televisiva. La nuova storia già girata, 'Il metodo Catalanotti', sarà trasmessa come previsto dai palinsesti Rai presentati lo scorso anno e si spera che non sia l'ultima. Si addensano infatti nubi sul futuro di Montalbano in tv, e non ha sciolto il dubbio l'ad Fabrizio Salini neanche in occasione dell'anniversario della morte del papà letterario Andrea Camilleri. Per il momento non abbiamo nessuna novità specifica sul futuro della serie, ha detto Salini nei mesi scorsi. E in verità lo stesso Luca Zingaretti aveva dichiarato, in occasione della messa in onda degli ultimi due episodi di cui aveva in gran parte curato la regia, che voleva riflettere dopo la scomparsa dei tre pilastri della serie: Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri che ha costruito l'immaginario camilleriano in tv. "Ho bisogno di tempo per riflettere", spiegava l'attore in quell'occasione senza approfondire successivamente, "per sedimentare il dolore e elaborare il lutto, poi deciderò se tornare sul set senza questi amici o finire questa avventura fantastica.Il commissario Montalbano in tv L'appuntamento con i nuovi episodi ogni volta è un evento, una festa popolare che si celebra. Montalbano è il testimonial principe non solo della fiction della Rai, ma anche della Rai come tale. Ha segnato uno spartiacque nella produzione della tv pubblica. È un modello di qualità. Con il suo senso di giustizia e la sua pietà umana, questo commissario si immerge nel dolore, rimette ordine nelle cose senza accettare comode verità. E senza nascondersi. Una certezza intanto la abbiamo: Luca Zingaretti torna a impersonare l'amato commissario di Vigata e firma anche in questo caso la regia, su Rai1 il prossimo anno, con Il metodo Catalanotti tratto dal libro (Sellerio) del grande scrittore scomparso. Per gli 'specialisti' l'ultimo autentico Montalbano sarebbe proprio 'Il metodo Catalanotti' del 2018, dal momento che 'Il cuoco dell'Alcyon', uscito nel 2019, è la riscrittura di una vecchia sceneggiatura per un film mai fatto. Fatto sta che Montalbano è un personaggi che negli anni ha saputo imporsi nell'immaginario collettivo nazionale e internazionale.La storia del commissario Montalbanoil commissario Montalbano è una serie televisiva italiana, prodotta dal 1999 e trasmessa dalla Rai. Le prime tre stagioni sono andate in onda su Rai 2, mentre dal 2002 viene trasmessa su Rai 1. Prodotta dalla Palomar per la Rai e la SVT, la serie è costituita da un esiguo numero di episodi autoconclusivi a stagione. La serie, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, racconta le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nell'immaginaria cittadina siciliana di Vigata, in ogni episodio alle prese con crimini di mafia, omicidi e rapimenti, e i più svariati casi di malaffare della località siciliana. Grazie in particolare al suo profondo intuito e allo spiccato acume investigativo, l'antieroe Montalbano riesce sempre a fiutare la pista giusta. il commissario Montalbano è stato acclamato dalla critica televisiva[2] che l'ha elogiato a più riprese, lodandone in particolare il fascino delle ambientazioni, la scrittura delle storie raccontate e il carisma dei personaggi, principali e non. Anche a livello di audience la serie ha ottenuto risultati eccellenti, ottenendo il plauso del pubblico sin dal debutto e poi confermandosi nel corso della sua messa in onda ventennale, affermandosi come la serie più seguita del panorama televisivo contemporaneo italiano.Trasmesso in più di 20 paesi al mondo, in particolare nel 2016 è risultato tra i dieci programmi più visti nel Regno Unito. Benché si tratti di una serie televisiva, ogni episodio è girato come un film TV a sé stante legato agli altri da una labile trama orizzontale.