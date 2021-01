Superbonus 110%, Ance Ragusa punta su informazione

Economia

SUPERBONUS 110%: ANCE RAGUSA PUNTA SU IN-FORMAZIONENecessita una azione congiunta di formazione e informazione: la prima dedicata ai tecnici e la seconda per coinvolgere i privati e i condomìniSuperbonus 110%: il Superbonus 110% è veramente l’unica opportunità di crescita e sviluppo del settore delle Costruzioni che, se verrà colta dai cittadini, procurerà anche un effetto sulle abitazioni e sui condomini rendendo le nostre città più sicure, più belle e più efficienti. Eppure nella nostra provincia, seppur in fermento, il Superbonus110% stenta a trasformarsi in cantieri“Se da un lato notiamo che il mercato delle Opere Pubbliche stia dando un minimo segnale di ripresa dall’altro lato il mercato delle riqualificazioni in ambito privato appare bloccato”, afferma il Presidente di ANCE Ragusa, geom. Sebastiano Caggia, “Eppure è proprio il mercato privato che oggi ha una prospettiva di crescita rilevante. Così ci siamo quindi confrontati con i tecnici ed abbiamo individuato che una delle cause si annida nella difficoltà di affrontare i tanti adempimenti burocratici, la poca conoscenza dei temi specifici e la mancanza di informazioni semplici.Abbiamo allora deciso di sostenere i due pilastri nodali del Superbonus: la formazione e l’informazione.Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 nChi può accedere al superbonus 110%: i requisiti fondamentaliGrazie alla rete delle nostre relazioni abbiamo dato vita ad un corso di formazione gratuito per i tecnici delle imprese ANCE coinvolgendo primari players del settore quali il Network PWC , il Network di specialisti RAIEXPERT, tecnici esperti di tecniche CASACLIMA e la Facoltà di Ingegneria della KORE: il corso denominato “Bonus110Expert” si avrà on-line e la prima lezione è in programma il prossimo 28.01 alle 15:30.Le sezioni dello speciale superbonusIl prossimo 02.02 dalle ore 17:00, invece, si avrà un seminario web “SUPERBONUS 110%: LA SVOLTA, BANCHE – IMPRESE – PROFESSIONISTI” che, con un panel d’eccezione, tratterà in maniera semplice le opportunità e le difficoltà del Superbonus 110: da una parte i professionisti, dall’altra il sistema bancario e in mezzo le imprese di costruzione e le industrie del settore in un unico “tavolo” vocato a far ripartire l’edilizia e l’economia.”I beneficiari possono scegliere se utilizzare direttamente la detrazione al 110% pagando meno tasse e recuperando in cinque anni più di quanto hanno speso in quattro per le spese sostenute nel 2022 cedere il credito d’imposta a terzi ottenendo subito liquidità o esercitare l’opzione dello sconto in fattura effettuando i lavori senza alcun esborso monetario