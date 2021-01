Cronaca

Anziano scomparso a Modica: salvato da elicottero dei vigili del fuoco. Recuperato in una zona impervia di Cava d'Ispica e consegnato per le cure al 118

Importante contributo dei vigili del fuoco nel ritrovamento dell'anziano di 90 anni scomparso ieri a Modica. Per contribuire alle ricerche del 90enne disperso fra Modica e Ispica, nella mattinata di oggi il personale del Comando provinciale di Ragusa ha partecipato alla riunione del C.O.C. (centro operativo comunale) nel corso della quale si è ritenuto di far intervenire per una ricognizione dall'alto, assistita da terra dalla squadra VV.F. di Modica, l'elicottero in dotazione al nucleo di Catania. L'elicottero ha sorvolato fino alle 13.00 circa nella zona indicata dal personale della Protezione Civile che con squadre di volontari aveva eseguito alcune ricerche con cani molecolari, e con l'utilizzo di droni. Dopo qualche ora dal rientro alla base dell'elicottero VF, è stata data comunicazione del ritrovamento in una zona impervia di Cava d'Ispica del 90enne disperso. Alle 15.50 alla sala operativa VV.F. di Ragusa è pervenuta la richiesta di intervento dell'elicottero, del nucleo V.F. di Catania per procedere al recupero dall'alto dell’anziano 90enne.Il recupero è stato ultimato con l'impiego di personale eli-soccorritore specializzato per talune attività, ed alle ore 17.15 il sig. Giovanni è stato consegnato alle cure del 118, appena in tempo per consentire il rientro in sicurezza del velivolo.