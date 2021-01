Appuntamenti

Ebrei in Sicilia: il 27 gennaio a Modica Ebrei in Sicilia: il 27 gennaio a Modica

Ebrei in Sicilia. Una storia Antica. Domani conferenza on line su Facebook. Assessore Monisteri: Oggi più che mai necessario raccogliere il senso della memoria

“Il 27 gennaio, giornata della memoria, sarà ricordato a Modica con un’iniziativa patrocinata dal Comune con la conferenza sul tema " EBREI IN SICILIA. UNA STORIA ANTICA " in diretta giorno 27 gennaio alle ore 17.00 dalle pagine Facebook del nostro Museo Civico. L' ideazione si deve all' Associazione VIA e la realizzazione, nell'ambito della programmazione del Museo Civico " F. L. Bel giorno" di Modica , è dell' Associazione Culturale Herakles che ha curato la grafica, la promozione e la regia dell' evento. La conferenza on line ci consentirà di raccogliere il senso della memoria che con il passare degli anni e con l’esaurirsi di testimonianze dirette, diventa sempre più rilevante. Necessario commemorare perchè il «non dimenticare» ci consenta di lavorare sempre di più in un’ottica inclusiva e di accoglienza.” aranno svolte durante la trasmissione di domani due temi sulle comunità giudaiche in Sicilia grazie agli interventi, coordinati da Sabrina Tavolacci, del dottore Moshe Ben Simon e dell' archeologo Giovanni Di Stefano, Direttore onorario del Museo.