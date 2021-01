Rimedi naturali

La tisana al cumino per dimagrire è un rimedio naturale che non tutti conoscono. Cos'è il cumino e proprietà benefiche per la salute. Studio Università iraniana

La tisana al cumino è un ottimo rimedio naturale per dimagrire. Bere acqua e cumino è un ottimo rimedio detox che aiuta a perdere peso. Il cumino è un ottimo alleato di benessere e bellezza. Cumino: proprietà, uso, valori nutrizionaliMa cos’è il cumino? Secondo fonti autorevoli il cumino è la seconda spezia più diffusa al mondo dopo il pepe nero, e in effetti il suo sapore distintivo è apprezzato in molte regioni del mondo anche molto distanti fra loro – dal Messico alla Cina, passando per Cuba, Nord Africa, il Medio Oriente e Sudest Asiatico.Calorie e valori nutrizionali del cumino: 100 g di cumino contengono 375 kcal, e:Proteine 17,81 gCarboidrati 44,24 gZuccheri 2,25 gGrassi 22,27 gColesterolo 0 mgFibra alimentare 10,5 gSodio 168 mgcumino: storiaIl cumino è una spezia molto usata nella cucina asiatica ed è una delle spezie regine della tradizione culinaria (ma anche della medicina naturale) indiana. Infine gli egiziani utilizzavano il cumino sia per le sue proprietà aromatiche sia per quelle medicinali. Il suo sapore è lievemente pungente e il cumino fa parte degli ingredienti che compongono i diversi tipi di curry. Il cumino è un rimedio naturale eccezionale per disintossicarsi e dimagrire. Inoltre, proprio il cumino aiuta a digerire meglio dopo pasti abbondanti o quando si hanno difficoltà digestive. In passato l'unione di cumino e miele era ritenuta portentosaProprietà del cumino Il cumino può essere un valido alleato nella perdita del peso; questa spezia è sicuramente meno conosciuta rispetto alle altre, ma è piena di proprietà benefiche. In particolar modo, i semi di cumino sono ricchi di ferro, possono aiutare a combattere il colesterolo in eccesso e i trigliceridi, a rafforzare il sistema immunitario e a contrastare la comparsa dell’ osteoporosi. Secondo quanto emerso da una ricerca condotta dai ricercatori di un’università iraniana, il cumino può essere utilizzato all’interno delle diete per perdere del peso. Secondo lo studio, i semi di cumino aiutano a bruciare il grasso in eccesso all’interno dell’organismo e a ridurre le sostanze nocive presenti nel sangue.La ricerca è stata condotta su un campione di 88 donne in forte sovrappeso o in stato di obesità. Le donne sono state suddivise in due gruppi; al primo gruppo di donne sono stati somministrati 3 grammi di cumino al giorno insieme allo yogurt magro, per un periodo di 3 mesi. L’altro gruppo invece, ha consumato lo yogurt senza i semi di cumino. In base ai dati raccolti, pare che le donne che hanno consumato regolarmente il cumino hanno perso 1,4 kg in più rispetto all’altro gruppo. Oltre ad una differenza sostanziale nel calo di peso, è emerso che anche la circonferenza della vita e la massa grassa era decisamente più ridotta nelle donne che hanno consumato il cumino. Secondo questo studio, per dimagrire è sufficiente inserire un cucchiaino di cumino in polvere all’interno di un pasto. Questa spezia può essere utilizzata insieme alle lenticchie, agli snack salati o allo yogurt. Oltre alla perdita di peso, sono molti benefici che il cumino apporta alla salute e all’organismo. Grazie alla quantità di ferro che contiene può favorire la digestione e l’ossigenazione dei tessuti dell’organismo; inoltre, il suo utilizzo viene indicato a tutti coloro che soffrono di asma, artrite o di malattie renali. I semi di cumino hanno anche delle proprietà anti-cancerogene; secondo gli esperti, consumare regolarmente il cumino aiuta ad evitare l’insorgenza di cancro allo stomaco e al fegato. Infine, questa straordinaria spezia porta dei benefici anche alla nostra mente, in quanto aiuta a migliorare la memoria, ad aumentare livello di concentrazione e a combattere l’insonnia e i disturbi del sonno. Il cumino può essere assunto a qualsiasi età, in quanto non ha nessuna controindicazione.Semi di cumino: proprietà e benefici Tisana al cumino, ecco come si prepara. Per preparare la tisana di cumino bisogna versare circa un cucchiaio di semi di cumino in una tazza di acqua bollente. Si lascia riposare qualche minuto, si filtra e si beve. il potassio è molto abbondante nel cumino con ben 1788 mg per 100 grammi E’ consigliabile acquistare il cumino da un erborista di fiducia.Controindicazioni del cumino:il cumino va evitato in gravidanza e nel caso si soffra di malattie epatiche. Le informazioni riportate sono di natura generale e non devono sostituire in alcun caso il consiglio del medico o un'eventuale terapia farmacologica in corso.