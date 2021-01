Grave incidente stradale ad Acate con feriti

Cronaca

Acate - Grave incidente stradale oggi intorno alle 7.30 all'ingresso della città di Acate. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto con a bordo tre persone di nazionalità rumena si è scontrata con un furgoncino. Quattro i feriti ed in particolare in maniera grave il conducente dell’auto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale e i carabinieri per i rilievi. In corso la ricostruzione esatta del grave incidente. (Foto Assenza)