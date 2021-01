Furbetti vaccino a Ragusa, no alla seconda dose

Attualità

I furbetti del vaccino Covid a Ragusa non avranno la seconda dose. Nello Musumeci: per i furbetti non c'è possibilità di avere il richiamo che completa la copertura

I furbetti del vaccino Covid a Ragusa non avranno la seconda dose. “Per gli eventuali ‘furbetti’ che in Sicilia hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid senza averne diritto “non c’è possibilità” di avere anche il richiamo che completa la copertura”. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, interpellato nel merito durante ‘Oggi e’ un altro giorno’, trasmissione su Rai1. “Queste persone non ne hanno titolo e quindi non c’e’ possibilita’ – ha precisato il governatore -, sarebbe come diventare complici o avallare questo comportamento”. L’assessore alla Salute Ruggero Razza ha dato indicazioni ai dirigenti di avviare severi accertamenti sulla questione e di disporre, in caso emergessero irregolarità da parte di dipendenti regionale, le sanzioni previste, dalla segnalazione alla commissione di disciplina al licenziamento”. Il dilemma dei furbetti del vaccino e sulla seconda dose ha creato non poche perplessità nelle decisioni da prendere ovvero se fare la seconda dose per non sprecare il primo vaccino o se impartire una sorta di “punizione” ai furbetti non somministrando la seconda dose.A Ragusa il direttore generale dell’Asp Angelo Aliquò dopo il caso scoppiato a Scicli aveva annunciato di procedere comunque alla somministrazione del secondo vaccino per evitare lo spreco dei vaccini ma con le ultime dichiarazioni arrivate oggi dal presidente delle Regione Siciliana e dall’assessore alla Salute Ruggero Razza, tutto cambia.