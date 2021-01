Covid Ragusa, 676 positivi: contagi Comuni

Attualità

Covid Ragusa, 676 positivi: mappa e contagi nei Comuni Iblei. Il Bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi 25 gennaio 2021. Nessun morto nel Ragusano. 6.613 guariti

Ragusa – Positivi al Covid 19 in calo in provincia di Ragusa. Lo rivelano i dati diffusi oggi, 25 gennaio 2021, dall’Asp di Ragusa. In totale sono 676 i contagiati al coronavirus di cui 641 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati e 11 nella Rsa Covid dell’ospedale di Ragusa.Tra i 676 positivi ci sono 15 persone provenienti da fuori provincia. Ma vediamo nel dettaglio Comune per Comune la situazione nel Ragusano: 20 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 55 Comiso, 8 Giarratana, 12 Ispica, 123 Modica, 2 Monterosso Almo, 27 Pozzallo, 152 Ragusa, 9 Santa Croce Camerina, 23 Scicli, 110 Vittoria. I 24 ricoverati in ospedale sono così distribuiti: 24 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 10 nel reparto di Malattie Infettive, 1 in ostetricia e 8 in Rianimazione, 5 sono ricoverati nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 87.362 tamponi molecolari, 22.129 test sierologici, 140.317 test rapidi per un totale di 249.808. I guariti in totale sono 6.613 mentre i morti sono 189.