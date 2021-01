Attualità

Atti vandalici a Vittoria: arriva la pattuglia Atti vandalici a Vittoria: arriva la pattuglia

Atti vandalici a Vittoria: arriva la pattuglia. Presidio nell'isola pedonale di Via Cavour. Lo annuncia una nota diffusa dalla Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria

La Polizia Municipale ha potenziato i controlli su tutto il territorio per assicurare una capillare vigilanza sia nel centro cittadino che nelle zone periferiche della città. Un presidio fisso è stato dislocato nell'area dell'isola pedonale “Vittoria Colonna”, bersaglio di atti vandalici ad opera di sconosciuti la scorsa notte. Da oggi infatti, una pattuglia stazionerà nel tratto di Via Cavour tra via Milano e Via Firenze, chiuso al traffico veicolare, allo scopo di monitorare l'area per evitare e reprimere ogni atto di vandalismo perpetrato ai danni della comunità vittoriese. La Polizia Locale sta seguendo attentamente le direttive impartite dalla Commissione straordinaria al fine di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto all’illegalità, attivando presidi fissi e mobili in punti sensibili del territorio. Tutto ciò nell’ottica di prevenire gli eventi criminosi ed aumentare i livelli di sicurezza sociale. Il Commissario Filippo Dispenza, in maniera specifica, ha ordinato il controllo da parte della Polizia Municipale dalle 17 fino alle ore 24 ogni giorno partendo da Piazza del Popolo fino a giungere a Piazza Italia lungo tutta via Cavour.