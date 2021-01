Forte maltempo in Sicilia: sospesi collegamenti Eolie

Sicilia

Forte maltempo in Sicilia: sospesi collegamenti con le isole Eolia. Allerta gialla in Sicilia annunciata dal Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia

Da ieri pomeriggio alcune delle isole Eolie, Stromboli, Ginostra, Alicudi, Filicudi e Panarea sono senza collegamenti marittimi da 24 ore a causa del maltempo con vento che soffia forte da ovest-sud-ovest e che blocca nei porti aliscafi e traghetti. Soltanto da e per Milazzo per Vulcano, Lipari e Salina nella mattinata avevano viaggiato aliscafi e traghetti. E anche domani le previsioni meteo marine non fanno ben sperare.Il maltempo è stato annunciato anche dal Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia con un avviso regionale pubblicato ieri: Da oggi 23 gennaio 2021 fino alle ore 24 di domani 24 gennaio 2021. Per tutte le zone della Sicilia è dichiarata la fase operativa di ATTENZIONE.Inoltre si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, con raffiche di burrasca forte.Mareggiate lungo le coste esposte, anche violente.Vai al Bollettino diramato dal Centro Funzionale decentrato IDRO - S.04 della Protezione Civile.