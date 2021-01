Italia

Boccia: pronti al dialogo con Renzi, ma no ai ricatti. Renzi sa che siamo sempre pronti al dialogo, non siamo stati noi a ritirare i Ministri

ROMA - ’’Renzi sa che siamo sempre pronti al dialogo, non siamo stati noi a ritirare i Ministri. Non è accettabile il confronto con il ricatto, siamo in Parlamento che è una casa di vetro e si può sempre trovare una soluzione’’. Lo ha dichiarato Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie a SkyTg24 Agenda aggiungendo: ’’Noi un Governo con i sovranisti non lo faremo mai. Con Forza Italia? Non deve fare la domanda a me, è Tajani alleato con i sovranisti. Su certe cose, come l’Europa, non si può mediare. Con il governo gialloverde, l’Italia era ai margini e ora l’abbiamo riportata all’interno dell’albero dell’Europa. Siamo il paese che ha ottenuto maggiori risorse dall’Ue grazie al lavoro di Conte, Gentiloni, Sassoli: tutta famiglia Pd’’. ’’Mi sembra chiaro che o noi troviamo le ragioni di questa alleanza sociale che abbiamo costruito un anno fa oppure mi pare evidente che non c’è una strada alternativa al giudizio degli italiani - ha aggiunto il ministro - Non è una minaccia, ma una considerazione’’.