Rottamazione quater: cartelle esattoriali e tasse non pagate

La nuova rottamazione quater delle cartelle e il saldo e stralcio, potrebbero vedere la luce con l'emanazione dell'ormai tanto atteso decreto ristori 5

Rottamazione quater per cartelle, pace fiscale, saldo e stralcio nel Ristori 5.Cartelle esattoriali, pace fiscale 2021 nel decreto ristori 5 che dovrebbe essere varato a fine mese, una pace fiscale 2021, tanto attesa dai contribuenti italiani in lite con il Fisco. La rottamazione quater, dovrebbe consentire, così come le precedenti che arrivano fino al 2017, di regolare i conti con il fisco pagando tutte le imposte dovute a rate (fino a 72 nell’arco di 6 anni per importi inferiori a 100 mila euro) senza pagare sanzioni e interessi. In ballo ci sarebbero i debiti fiscali relativi agli anni 2018 e 2019. Intanto è stato bloccato l’invio di 50 milioni di cartelle esattoriali al 1° marzo, dal 31 gennaio 2021, un mese in più per capire come risolvere il problema dei debiti fiscali, che andrebbe a gravare sulle tasche degli italiani svuotate dalla crisi economica Covid.Rottamazione quater saldo e stralcio: un mini condono per 171 milioni di cartelleMolto probabilmente per i ruoli inesigibili si proseguirà con un condono. Parliamo dei contribuenti che rientrano nella fascia d'imprese cessate, fallite o deceduti con crediti non riscuotibili. Poi, c’è l’altra parte di crediti esigibili che ammontano a svariati miliardi. Basti pensare che l’ultimo mini condono delle cartelle esattoriali relativo al periodo compreso tra il 2000 e sino al 2010 per cartelle inferiori a mille euro, ha coinvolto 123 milioni di cartelle esattoriali. La nuova prospettiva di mini condono che dovrebbe comprendere il periodo dal 2011 e sino al 2015, dovrebbe interessare all’incirca 171 milioni di cartelle per un ammontare di circa 55 miliardi di euro.Pace fiscale, rottamazione cartelle in arrivo nel 2021?A confermarlo il post su Facebook del viceministro all'Economia Laura Castelli, che spiega: "lavoriamo a rottamazione quater e stralcio cartelle lavorando ad una sospensione delle rate della rottamazione ter e del “saldo e stralcio” in scadenza il 10 Dicembre oltre che all’introduzione di una nuova rottamazione 'quater' delle cartelle esattoriali dell’ex Equitalia.