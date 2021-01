Tecnologie

WhatsApp Web, 4 trucchi per leggere i messaggi nascosti.

A WhatsApp to Web, quattro trucchi per leggere i messaggi nascosti. Se vuoi leggere i messaggi ricevuti senza doverli aprire basta semplicemente posizionare il cursore del mouse proprio sul messaggio senza però fare clic

WhatsApp Web, 4 trucchi per leggere i messaggi nascosti. Scopriamo insieme quattro trucchi con cui puoi leggere i messaggi inviati da WhatsApp in maniera nascosta su WhatsApp Web. Il primo passo da fare è aprire il proprio browser preferito e successivamente lanciare il sito web https://web.whatsapp.com/. WhatsApp Web è un applicativo gratis disponibile online che consente di utilizzare la popolare applicazione di messaggistica istantanea da computer senza dover scaricare alcun software. Richiede però la connessione attiva contemporanea sia su computer che sullo telefonino visto che è una sorta di mirror ossia di riproduzione dell’attività sul piccolo schermo. Per iniziare quindi avvia il browser sul tuo computer e collegati all’indirizzo web - https://web.whatsapp.com/. Si noterà subito apparire un codice QR identificativo che fa da porta d’ingresso alla piattaforma. Usa il telefono per inquadrare il codice QR code che compare sul computer. Ricorda inoltre di mettere il telefono parallelo allo schermo quando esegui la scansione del codiceIndicatore sul messaggio ricevuto su web whatsappSe vuoi leggere i messaggi ricevuti senza doverli aprire basta semplicemente posizionare il cursore del mouse proprio sul messaggio senza però fare clic. Passando il mouse sopra il messaggio verrà visualizzato in una finestra con il testo completo al suo interno. In questo modo la doppia spunta non sarà più evidenziata in blu, anche se però comunque risulteremo con lo stato "Online".Disattiva Internet durante la lettura dei messaggiDisattiva la rete WiFi del tuo computer per poter leggere i messaggi di nascosto. Questo funzione ti permetterà anche di non apparire nello stato "online" a whatsapp web. Dopo aver letto i messaggi, accedi a un'altra conversazione in chat in modo che la ricevuta di doppia spunta non venga visualizzata quando ti riconnetti alla rete. A questo punto si dovrà entrare sul sito webAttiva le notifiche nel tuo browserUltimo dei trucchi per visualizzare i messaggi nascosti in WhatsApp attivando le notifiche nel browser. Devi accedere al sito Web di WhatsApp. Nella sezione di configurazione, seleziona "Abilita notifiche desktop" in modo che i messaggi che ti inviano vengano visualizzati nella parte superiore destra dello schermo anche se non sei nella scheda dell'applicazione.Lascia l'app aperta in backgroundPer fare ciò, apri un altro programma sul tuo computer, oltre al browser in cui hai la scheda WhatsApp Web aperta. In questo modo, il tuo computer interpreterà che stai lavorando su questo altro programma.Disconnettersi da tutti i dispositiviPuoi usare il tuo telefono per disconnetterti da WhatsApp su tutti i dispositivi, compreso Whatsapp to web , Whatsapp Desktop o Portal.- Android: apri WhatsApp, quindi tocca Altre opzioni > WhatsApp Web > Disconnetti da tutti I dispositivi > Disconnetti- iPhone: apri WhatsApp, quindi tocca Impostazioni > WhatsApp Web/Desktop > Disconnetti da tutti i dispositivi > Disconnetti