Quote rosa alla Mtb School Bike & Co Ragusa

Quote rosa in crescita in casa dell'Mtb School bike & Co Ragusa. Boscarino, Micieli e Nascondiglio in forza al team ibleo. Primo impegno al Castello di Donnafugata

Ragusa - Crescono le quote rosa in casa dell’Mtb School Bike & Co. Ragusa. La squadra che sarà ai nastri di partenza della prossima stagione, con il primo impegno previsto sul tracciato ricavato nei pressi del castello di Donnafugata, domenica 14 febbraio, continua a reclutare talenti maturati sempre più nel corso di questi mesi, in occasione delle intense fasi di preparazione coordinate nel campo di allenamento, e tra questi talenti anche atlete che arricchiscono ulteriormente la pattuglia femminile del sodalizio ibleo. E’ il caso del trio formato da Alessia Micieli, classe 2008, Giada Nascondiglio, classe 2008, ed Erika Boscarino, classe 2008, tutte impegnate nella categoria Esordienti, che, dopo avere lavorato con la massima attenzione sotto la guida dei direttori sportivi, sono pronte a dare il massimo già in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali. “Per loro, che hanno concluso la carriera nelle categorie Giovanissimi – affermano dall’Mtb School Bike & Co. Ragusa – è il momento di esordire tra gli agonisti. Si sono messe in luce nei vari campionati regionali con vittorie, podi e piazzamenti. Ora dovranno cercare di raddrizzare il tiro.Non fa loro difetto la grinta e la determinazione per non parlare di quella specifica forza tutta al femminile che le dovrebbe proiettare a fare bene. Non sappiamo quali saranno i riscontri ma siamo certi che, finora, il loro impegno è stato massimo. E dovranno, quindi, cercare di continuare lungo la stessa strada anche per il prossimo futuro”.