Attualità

Club Lions Comiso: donazione per Ostetricia e Ginecologia Club Lions Comiso: donazione per Ostetricia e Ginecologia

Il club lions Comiso terra iblea dona accessori per neonati al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa

Galllery

Ragusa - Ieri mattina si è tenuta una cerimonia per la consegna di doni destinati al reparto di UOC di Ostetricia e Ginecologia, direttore Giuseppe Bonanno, dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Un gesto che mette in evidenza l’attività dei Lions di Comiso a sostegno dell’infanzia e delle famiglie, nell’ambito del service “We serve infanzia e adolescenza”. Infatti, il Lions Club Comiso Terra Iblea ha effettuato la donazione di un congruo quantitativo di accessori per neonati al reparto di ginecologia e ostetricia del suddetto presidio ospedaliero. A fare gli onori di casa il direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia, che nel ringraziare il Lions per l’iniziativa che dimostra sensibilità nei confronti della comunità, ha portato anche i saluti del direttore generale, Angelo Aliquò, impossibilitato a partecipare all’evento. L’iniziativa fortemente voluta dal Presidente Gigi Bellassai e dalla Vice Presidente Concetta Puccia che opera, in qualità di ginecologa, proprio all’interno nell’Unità operativa.«In questo tempo turbolento e difficile - ha spiegato il presidente Gigi Bellassai- stiamo indirizzando ogni energia per sostenere le famiglie e l’infanzia a superare questa complicata fase socio-economica. L’impegno per garantire concretamente l’aiuto ai più fragili e vulnerabili con azioni e gesti solidali, acquisisce oggi in questo luogo, dove vengono alla luce nuove vite, un valore e un significato profondo di rinascita e speranza, anche per le nostre comunità fortemente provate dalla pandemia. Voglio ringraziare la dott.ssa Concetta Puccia che grazie alla sua professionalità e conoscenza delle necessità delle neo mamme, ha orientato la scelta degli oggetti da donare. La gratitudine del Club va inoltre ai vertici aziendali, il Direttore Generale dott. Angelo Aliquò e il Direttore Sanitario dott. Raffaele Elia oltre che il direttore dell’UOC Giuseppe Bonanno, per la pronta disponibilità che ha consentito questo momento di autentica condivisione e presenza attiva, in pieno spirito lionistico». Presenti alla cerimonia il direttore del presidio ospedaliero, Giuseppe Cappello, il direttore dell’UOC Ostetricia e Ginecologia, Giuseppe Bonanno, il direttore ff della Neonatologia, Francesco Spata, il presidente dell’Associazione "Centro di aiuto alla Vita", Carlo Moltisanti, Padre Giorgio Occhipinti, direttore dell'Ufficio della Pastorale della Salute, e alcuni operatori dell’ospedale.