Attualità

Avviso alla cittadinanza di Vittoria Avviso alla cittadinanza di Vittoria

Rifiuti: avviso alla cittadinanza di Vittoria. La nota diffusa dalla Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria e le date con i giorni di conferimento

Vittoria – Avviso alla cittadinanza di Vittoria sulla raccolta dei rifiuti. Ecco l’avviso diramato oggi dalla Commissione straordinaria del Comune di Vittoria: “Visto il perdurare della chiusura dell’impianto TMB di C.da Cava dei Modicani, Ragusa, non sarà possibile effettuare la raccolta dell’indifferenziato fin quando non si renderà disponibile un impianto cui conferire. Pertanto si invitano i cittadini, fino a nuove indicazioni, a non esporre il rifiuto indifferenziato, che non potrà essere raccolto, al fine di evitare micro-discariche e conseguenti problematiche igienico-sanitarie e ambientali.Per la prossima settimana sarà assicurata la raccolta delle altre frazioni differenziabili come da prospetto:Giorno Data RaccoltaLunedì 25-gen UmidoMartedì 26-gen SospesaMercoledì 27-gen Carta e cartoneGiovedì 28-gen UmidoVenerdì 29-gen Plastica e metalliSabato 30-gen VetroDomenica 31-genCi scusiamo per i disagi che non dipendono da volontà dell’Amministrazione.