Riaprono i cimiteri di Vittoria e Scoglitti

Riaprono i cimiteri comunali di Vittoria e Scoglitti, Sviluppo Ibleo ringrazia palazzo Iacono per avere accolto la richiesta che era stata inoltrata nei giorni scorsi

Vittoria - “Un doveroso ringraziamento rivolgiamo all’indirizzo della Commissione straordinaria che ha raccolto il nostro invito alla riapertura dei cimiteri di Vittoria e Scoglitti, seppur in zona rossa”. E’ il segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo Ibleo, Biagio Pelligra, ad affermarlo. “Fino al 31 gennaio, data in cui si esauriranno gli attuali effetti dell’ordinanza regionale che ci vede in zona rossa – chiarisce Pelligra – l’ingresso nelle aree cimiteriali sarà garantito nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e per la prevenzione del contagio da Covid-19. Era quello che chiedevamo perché ritenevamo che non fosse giusto congelare così il culto nei confronti dei morti”. Mpsi ricorda che l’orario di apertura continuato è dalle 9 sino alle 17 e che, in particolare, presso il cimitero di Vittoria sarà consentito l’accesso di massimo 90 cittadini ogni ora di cui 70 attraverso prenotazione tramite applicazione accessibile dall'home page del sito del Comune nella sezione denominata “prenotazioni visite ai cimiteri”.Invece, presso il cimitero di Scoglitti sarà consentito l’accesso di 70 cittadini ogni ora di cui 20 previa prenotazione sempre tramite applicazione accessibile dall’home page del sito del Comune nella sezione denominata “prenotazioni visite ai cimiteri”. I cittadini che non abbiano prenotato l’orario di visita tramite l’applicazione potranno accedere in base alla disponibilità dei “posti non prenotati”. “Era opportuno che si potesse fornire una risposta in tal senso alla cittadinanza vittoriese – continua Pelligra – e, quindi, ringraziamo palazzo Iacono per avere accolto le nostre istanze certi che questo segnale non indifferente nei confronti dei congiunti dei defunti da onorare periodicamente rappresenti motivo d’attenzione verso l’intera nostra comunità cittadina”.