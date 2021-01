Lavoro

Banca Mps 450 milioni di euro per Sud Banca Mps 450 milioni di euro per Sud

Banca Mps 450 milioni di euro di finanziamenti alle pmi del Sud. Banca Monte dei Paschi di Siena e il Fondo Europeo per gli Investimenti hanno firmato un accordo

SIENA - Banca Monte dei Paschi di Siena e il Fondo Europeo per gli Investimenti hanno firmato un accordo che consente a BMPS di concedere 450 milioni di euro di prestiti alle PMI ubicate in 8 regioni dell’Italia meridionale nei prossimi 3 anni, a condizioni favorevoli e con lunghe scadenze.L’iniziativa si realizza nell’ambito dell’accordo ’’SME Initiative’’ dell’Unione Europea, che si basa su Fondi Strutturali e per l’Investimento dell’UE (ESIF), messi a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), fondi provenienti dal programma COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises - Competitività delle Aziende e delle Piccole e Medie Imprese) dell’Unione Europea, nonchè su risorse proprie del FEI.Le condizioni favorevoli sui prestiti sono rese possibili grazie a un progetto di finanza strutturata denominato ’’trasferimento del rischio’’, realizzato combinando fondi gestiti a livello nazionale (o regionale) con risorse del programma dell’Unione Europea, nonchè risorse del FEI.L’accordo ’’SME Initiative’’ è costituito sotto forma di operazione di cartolarizzazione sintetica su un portafoglio di prestiti esistenti di BMPS, utilizzando i suddetti fondi per coprire le prime perdite del portafoglio.’’L’operazione conferma il lungo rapporto di collaborazione fra il Gruppo BEI e BMPS e aiuterà la banca a supportare le PMI nell’Italia meridionale con un prodotto di finanziamento a condizioni favorevoli, con l’obiettivo di aiutare gli imprenditori a superare la crisi economica causata dalla pandemia COVID-19’’, si legge in una nota.