Cucina

Ricetta finocchi allo zafferano Ricetta finocchi allo zafferano

La ricetta dei finocchi allo zafferano è facile da preparare e gustosa da mangiare. Ecco gli ingredienti che occorrono e come si preparano

I finocchi allo zafferano come contorno leggere ed adatto per la dieta. Si tratta di una ricetta facile da preparare e appetitoso. I finocchi da sempre sono tra gli ortaggi più inseriti nelle diete di medici e specialisti perché oltre ad avere poche calorie sono drenanti e depurativi per l’organismo. Ecco quali ingredienti occorrono: 1 Finocchio (grande), ½ cipolla (bionda), 1 bustina Zafferano, q.b. Vino bianco secco, qualche stelo Erba cipollina, q.b. Brodo vegetale, q.b. Olio extravergine d'oliva, q.b. Sale, q.b. Pepe nero. Ora vediamo come si preparano i finocchi allo zafferano: per prima cosa pulire i finocchi, eliminando i gambi e parte della base; tagliarli a spicchietti e lavarli sotto acqua fredda corrente. Spellare la cipolla e tritarla finemente, poi soffriggerla in qualche cucchiaio di olio con un pizzico di sale, all’interno di un capiente tegame. Sfumare con un goccio di vino bianco, alzare leggermente la fiamma e lasciarlo evaporare. Poi bagnare con qualche cucchiaio di brodo vegetale caldo e proseguire la cottura con il coperchio per 15/20 minuti a fiamma dolce, girandoli delicatamente di tanto in tanto.Quindi sciogliere lo zafferano in 2 cucchiai di brodo caldo, aggiungerlo ai finocchi ed ultimare la cottura per un paio di minuti. Regolare di sale e pepe. Trasferire i finocchi allo zafferano sul piatto da portata e cospargerli con un po’ di erba cipollina tagliata a pezzetti con una forbice. Servirli caldi o tiepidi. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito.