Pugilato, Anna Vitale ai Campionati italiani

Pugilato: l'atleta iblea Anna Vitale dal 26 al 31 gennaio sarà in Campania per partecipare ai campionati italiani assoluti. Csen Ragusa: darà il massimo per puntare in alto

Vittoria - In crescita le atlete iblee che, nonostante il periodo pandemico, sono tornate a prepararsi per potere puntare a un futuro agonistico di tutto rispetto. E’ il caso di Anna Vitale che parteciperà ai campionati italiani assoluti di pugilato in programma ad Avellino dal 26 al 31 gennaio. Vitale, in forza all’Asd Schininà boxing team di Vittoria, società affiliata al Csen, si confronterà con le più forti atlete italiane della categoria. E punta decisamente al titolo nonostante la preparazione sia stata limitata a causa delle restrizioni dovute al Covid. “E’ una ragazza di cui si dice un gran bene – afferma il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – e, naturalmente, per quanto ci riguarda, le facciamo i migliori in bocca al lupo, con l’auspicio che possa tornare dalla Campania con un risultato importante. D’altro canto, l’Asd Schininà boxing team punta ancora una volta punta ai titoli che contano e mettiamo in evidenza l’abnegazione del maestro Emanuele Schininà nel preparare i propri atleti.Sacrifici che però pagano alla luce dei risultati che continuano ad arrivare. Siamo certi che, anche in questo caso, Anna Vitale non sarà da meno”.