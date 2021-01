Salute e benessere

Alcuni sintomi agli occhi svelano il Covid: ecco quali

Alcuni sintomi agli occhi svelano il Covid. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista BMJ Open Ophthalmology. Ecco i sintomi campanello d'allarme per il Covid

Alcuni sintomi agli occhi svelano il contagio da Covid 19. Lo rivealno alcuni studiosi. Si tratta di occhi arrossati, irritati e pruriginosi. Si tratta di sintomi rari per il Covid rispetto ai sintomi comuni ovvero tosse persistente, febbre e perdita del gusto e dell'olfatto, ritenuti bollino rosso per il contagio da Covid. Lo studio sui sintomi agli occhi come campanello d’allarme per il Covid è stato pubblicato sulla rivista BMJ Open Ophthalmology. Tra i sintomi agli occhi lo studio ha evidenziato come sintomo anche la sensibilità alla luce. In particolare lo studio condotto all'Università Anglia Ruskin ha esaminato 83 pazienti con coronavirus. I ricercatori hanno scoperto che tosse, febbre, affaticamento e perdita di gusto e odore erano i disturbi più comuni. I ricercatori hanno scoperto che il 18% dei pazienti ha riferito di sensibilità alla luce - nota come fotofobia - mentre il 17% aveva prurito agli occhi e il 16% soffriva di occhi irritati, riferisce The Mirror. Tuttavia, hanno anche scoperto che il 18% ha riferito di sensibilità alla luce, nota come fotofobia, mentre il 17% ha prurito agli occhi e il 16% ha dolore agli occhi.Molti pazienti hanno riferito di avere problemi agli occhi entro due settimane da altri sintomi Covid, riferisce The Sun. Secondo l'American Academy of Ophthalmology, i funzionari sanitari pensano che la congiuntivite si sviluppi in circa l'1-3% dei pazienti con coronavirus. Chelsey Earnest, un'infermiera del Life Care Center di Washington, ha affermato che gli occhi rossi sono il "segno più importante" che i pazienti hanno COVID-19.Parlando alla CNN ha spiegato: “Hanno, tipo ... occhi allergici. La parte bianca dell'occhio non è rossa. È più come se avessero un ombretto rosso all'esterno degli occhi. " Tuttavia, l'American Academy of Ophthalmology ha affermato che questo non significa che dovresti farti prendere dal panico se vedi qualcuno con gli "occhi rosa".