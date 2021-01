Joe Biden, presidente Usa: chi Ã¨ e le origini della moglie

Dal mondo

Joe Biden è ufficialmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Ha appena prestato giuramento su una bibbia. Si tratta della bibbia di famiglia al quale, da cattolico praticante, è molto legato. Accanto a Biden i suoi familiari. Poco prima aveva giurato la sua vice Kamala Harris. ’’Sarò il presidente di tutti gli americani, combatterò per coloro che mi hanno votato e per chi non mi ha votato. Questo è il giorno della democrazia. L’America ha raccolto la sfida, siamo qui per parlare di una causa, la causa della democrazia. La democrazia è davvero preziosa quanto fragile, e questo di oggi è il modo di difenderla e farla prevalere’’, ha sottolineato Biden, che ha aggiunto: ’’Abbiamo affrontato molte sfide in questi anni, ma ne siamo usciti più forti. In questo momento mi sto occupando di un trasferimento di potere pacifico’’. Il presidente ha invitato a osservare un minuto di raccoglimento per le 400 mila vittime del Covid negli Usa.L'infanzia del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe BidenJoseph Robinette Biden Jr (questo il nome completo del presidente) è nato il 20 novembre 1942 al St. Mary's Hospital di Scranton, in Pennsylvania. La sua famiglia è sempre stata molto cattolica. Gli alti e bassi, dal punto di vista lavorativo, del padre costringono i Biden a trasferisi a Wilmington, nel Delaware, quando Joe ha 11 anni. Nel 1961 si laurea, ma i voti non sono eccezionali: è il 506eismo (su 688) della sua classe. Biden in quegli anni soffre di balbuzie. Il futuro presidente Usa dice che recitare poesie davanti a uno specchio lo avrebbe aiutato a ridurre il problema.La vita privata del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe BidenIl 27 agosto del 1966, Biden sposa Neilia Hunter, una studentessa della Syracuse University. Per arrivare al fatidico sì deve convincere la riluttanza dei genitori di lei, che non vogliono vedere la loro piccola unirsi a un cattolico. La coppia ha tre figli: Beau, Robert e Amy. Il 18 dicembre del 1972, qualche settimana dopo essere stato eletto senatore del Delaware, la moglie e la piccola Amy muoiono in un tragico incedente stradale, dopo essere uscite per comprare gli ultimi regali di Natale. Gli altri due figli si salvano. Biden pensa di ritirarsi dalla vita politica, ma il leader della maggioranza al Senato lo convince a resistere. Diversi anni più tardi, Joe confesserà di aver pensato anche di suicidarsi. Nel 1975 conosce Jill Tracy Jacobs - di lontane origini italiane - in un appuntamento organizzato dal fratello Frank. I due si sposano nel 1977. Nel 1981 nasce Ashley Blazer. Nel 1988 Joe Biden è costretto a sottoporsi a un intervento al cevello, che si conclude positivamente. Ma nel 2015 la sfortuna tocca ad accanirsi sulla famiglia Biden: Beau, veterano e in piena carriera, muore per un cancro al cervello. In queste ore Biden non è stato l’unico protagonista ma i riflettori sono stati puntati anche sulla moglie Jill Tracy Jacobs e sul suo look nella giornata memorabile per il marito. La moglie di Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti, Jill Tracy Jacobs ha radici siciliane per la precisione a Gesso, una piccola frazione sulle colline di Messina. La famiglia originariamente si chiamava Giacoppo, cognome poi anglicizzato in Jacobs. A confermarlo è un documento che attesta la partenza dal villaggio del nonno della first lady, Domenico, il 19 maggio del 1900, quando aveva appena un anno, insieme ai fratelli e la madre. L'unica parente rimasta ora a Gesso è una lontana cugina, di ottavo grado della moglie di Biden, Caterina Giacoppo, 64 anni: "Sarei molto felice se la signora Jill venisse qui e avrei piacere di incontrarla -ha dichiarato - siamo pronti a fare una bella festa in tutto il paese, Se viene sono pronta a cucinare pasta al forno, braciolettine arrostite e tutti quello che le piace. Spero proprio di abbracciarla". Anche il sindaco di Messina Cateno De Luca, ha detto di essere pronto a ospitare il presidente Biden e la moglie a Messina per mostrare alla first lady il villaggio dal quale è partito il nonno 120 anni fa e le tradizioni della sua terra d'origine.