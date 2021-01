Sicilia

Etna: continua lo spettacolo Etna: continua lo spettacolo

Etna: continua lo spettacolo. Moderata attività stromboliana, trabocco dal Sud-Est . Ingv-Oe di Catania, nuova fase eruttiva del vulcano

L'Etna continua a far spettacolo.Dalla notte scorsa si registra una nuova fase dell'attività eruttiva in corso sull'Etna con un nuovo trabocco lavico sul lato nord del cratere di Sud Est. È presente anche una moderata attività stromboliana sempre alla stessa 'bocca'. E' quanto osserva l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania rilevando anche che i valori del tremore vulcanico sono aumenti nell'ampiezza che raggiunge valori alti. L'attività infrasonica è modesta. I dati della rete Gps dell'Etna non mostrano variazioni significative.