Ragusa, domanda per servizio civile universale

Lavoro

Ragusa, prorogato al 15 febbraio prossimo il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione ai due progetti del Servizio Civile Universale del Comune

Ragusa - L’assessorato allo sviluppo di comunità rende noto che è stato prorogato al 15 febbraio prossimo, ore 14, il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione ai due progetti del Servizio Civile Universale del Comune. Come in precedenza comunicato per il secondo anno consecutivo il Comune di Ragusa avvalendosi della collaborazione dell’A.S.SO.D, ha avuto approvato i due progetti del Servizio Civile Universale denominati “Ragusa – comunità sicura” e “Karat” che prevedono complessivamente l’impiego di 50 giovani volontari.Per il primo progetto verranno utilizzati diciotto giovani nelle sedi della Protezione Civile di Ragusa di Viale Colaianni e di Marina di Ragusa in Via Brin, per attività a supporto della Protezione Civile in materia di prevenzione rischi ed aggiornamento del Piano Protezione Civile.“Karat” invece riguarderà l’impiego di trentadue giovani nelle sedi comunali di Piazza San Giovanni, Corso Italia, del Castello Donnafugata, degli assessorati al Turismo e Servizi Sociali nell’ambito della promozione e accoglienza turistica, del censimento e valorizzazione del patrimonio (immobiliare e culturale), del servizio di informazioni alla cittadinanza, promozione del patrimonio culturale e sociale della nostra comunità.Possono presentare domanda giovani che abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 28° anno di età, iscritti al programma Garanzia Giovani. Gli aspiranti operatori volontari potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. I Giovani possono iscriversi al programma Garanzia Giovani al seguente link https://silavora.it/servizi/garanzia-giovani/ oppure presso i Centri Per l’Impiego. Per info complete www.garanziagiovani.gov.it