Covid Italia, 10.497 positivi in 24 ore.

ROMA - Crescono, secondo i dati del Ministero della Salute, i casi di coronavirus in Italia in 24 ore. Sono 10.497 i nuovi positivi segnando un incremento rispetto agli 8.824 registrati ieri. Incremento dovuto all’aumento dei tamponi effettuati: il totale (compresi quelli rapidi) è di 254.070, con un indice di positività che si attesta al 4,1%. In significativa crescita i decessi: oggi i morti sono 603.I guariti sono 21.428, mentre si registra un calo degli attualmente positivi di 11.535, determinando il numero complessivo di 535.424. Buone notizie sul fronte della pressione sugli ospedali, con un alleggerimento nei reparti ordinari di 185 pazienti (22.699 ricoverati); idem per le terapie intensive, con un decremento complessivo di 57 unità e che porta il numero totale a 2.487. Si registrano comunque 176 nuovi ingressi. In 510.338 si trovano in isolamento domiciliare.Per quanto riguarda il dato relativo alle singole regioni, la Sicilia si riconferma la regione con il maggiore numero di nuovi contagiati (1.641), a seguire il Lazio (1.100) ed Emilia-Romagna (1.034).