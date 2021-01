Bonus auto 2021 fino a 10 mila euro: novitÃ 

Italia

Bonus auto 2021 fino a 10 mila euro: novità Bonus auto 2021 fino a 10 mila euro: novità

Bonus auto 2021 fino a 10 mila euro se si sceglie un'auto elettrica con rottamazione. Tutti i dettagli per avere il bonus auto e il contributo dello Stato

Il Bonus Auto 2021 con o senza rottamazione serve per l’acquisto di auto elettriche, ibride ed Euro 6 a basse emissioni. Il bonus auto 2021 varia a seconda del tipo di auto che si sceglie e se si vuole rottamare la vecchia auto o no. Ma vediamo nel dettaglio a quanto ammonta il bonus auto 2021 con o senza la rottamazione di un’auto con almeno 10 anni di attività. Se si sceglie un'auto elettrica, con emissioni di CO2 comprese fra 0 e 20 g/km, abbiamo 8.000 euro di Bonus Rottamazione + 2.000 euro di contributo concessionario, senza rottamare nulla abbiamo invece un bonus da 5.000 euro + 1.000 euro. Scegliendo un'auto ibrida (generalmente questa fascia è dominata dalle Plug-in Hybrid) con emissioni comprese fra 21 e 60 g/km abbiamo 4.500 euro di Bonus Rottamazione + 2.000 euro di contributo concessionario, senza rottamare abbiamo 2.500 euro + 1.000 euro. La fascia con emissioni di CO2 che va da 61 a 135 g/km è riservata alle ibride ed Euro 6, in questo caso la rottamazione però è obbligatoria: abbiamo così 1.500 euro di Bonus + 2.000 euro di contributo concessionario.La Legge di Bilancio 2021 ha previsto, per gli acquisti a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 un ulteriore incentivo per le fasce comprese tra 0-135 g/km di CO2. In particolare, per le fasce comprese tra 0-60 g/km e il prezzo di listino non deve superare 50 mila euro. Per la fascia 61-135 g/km è stato introdotto un contributo con rottamazione per gli acquisti di veicoli della medesima categoria, il periodo di riferimento è dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Il prezzo di listino del veicolo nuovo non deve superare 40 mila euro.Ciclomotori e motocicli (categoria L): veicoli a due, tre o quattro ruote, appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e senza limiti di potenza.Gli stessi devono avere i seguenti requisiti: nuovi di fabbrica;elettrici o ibridi;acquistati ed immatricolati in Italia nell’anno 2020.