Bonus auto 2021: come prenotare incentivi. Lo spiega una nota del Ministero dello Sviluppo economico. Ecco come prenotare i contributi tramite la piattaforma

Il bonus auto 2021 è già richiedibile dallo scorso 18 gennaio. I finanziamenti previsti dal Governo, infatti, sono già richiedibili da due giorni. Ma come funziona il bonus auto 2021? I concessionari possono accedere alla piattaforma sul sito del ministero dello Sviluppo economico e prenotare i contributi previsti che, dall'inizio del nuovo anno, ammontano a 700 milioni di euro. Tramite questi fondi verranno finanziati gli incentivi ai cittadini per l'acquisto di veicoli a bassa emissione, relativi sia alle categorie dei motocicli L1 (quindi i motorini con cilindrata non superiore ai 50 cc), sia a quella delle auto M1 e anche a quella dei veicoli commerciali N1. Come si legge in una nota pubblicata sul sito del ministero, ai contributi già previsti dalla legge di Bilancio 2019 e dai successivi decreti Rilancio e di Agosto, si aggiungono ulteriori risorse stanziate con la legge di Bilancio 2021. "In particolare, i contributi concessi per le fasce di emissioni 0-20 g/km e 21-60 g/km sono rifinanziati con ulteriori 120 milioni di euro per tutto il 2021, portando l’ammontare odierno a 390 milioni di euro, essendo 270 milioni già stanziati.A queste risorse potranno aggiungersi i residui degli anni precedenti", si legge ancora. Ma come sono suddivisi gli incentivi per il bonus auto 2021? Ecco come sono suddivisi gli incentivi: 0-20 g/km: 6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza rottamazione; 21-60 g/km: 2.500 euro con rottamazione e 1.500 senza rottamazione. A entrambe queste due fasce vanno aggiunti altri 2 mila euro in presenza di rottamazione e mille euro anche senza rottamazione fino al 31 dicembre 2021: in tal caso è previsto anche uno sconto al venditori di almeno 2 mila euro (o mille euro, a seconda che ci sia o meno la rottamazione). La nota del ministero poi continua: "Le due fasce di emissioni 61-90 g/km e 91-110 g/km sono state rimodulate in un’unica fascia 61-135 g/km (dal primo gennaio ci sarà infatti un nuovo ciclo di rilevazione delle emissioni), finanziata con 250 milioni di Euro. Il precedente finanziamento è andato esaurito". In questo caso la durata dell'incentivo è pari a sei mesi e si potrà usufruirne solo con rottamazione, per cui è prevista anche l'aggiunta di uno sconto al venditore di 2 mila euro. 61-135 g/km: 1500 euro con rottamazione.Infine, conclude la nota, come anticipato è stato introdotto un nuovo incentivo per i veicoli commerciali cosiddetti leggeri, proporzionale alle emissioni e finanziato con 50 milioni di euro.