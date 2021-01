Dodici mesi solidali a Modica

Appuntamenti

Dodici mesi solidali dell'ITS Archimede di Modica per un nobile scopo: fare beneficienza a favore di un'altra istituzione storica del territorio, le suore missionarie Maria Madre del Carmelo

Modica - Dodici mesi con il mondo dell’ITS Archimede per un nobile scopo: fare beneficienza a favore di un’altra istituzione storica del territorio, le suore missionarie “Maria Madre del Carmelo”. E’ l’iniziativa presentata oggi a Palazzo San Domenico che vede in primo piano lo storico ITS Archimede attraverso la realizzazione di un calendario i cui proventi saranno destinati interamente all’acquisto di attrezzature informatiche a favore delle ragazze ospiti delle suore carmelitane. “Un nobilissimo gesto – ha commentato il Sindaco – da parte di uno degli Istituti di Istruzione Superiore più importanti della Sicilia. Sappiamo bene quante persone negli siano state aiutate nei momenti più difficili dalle suore di Maria Madre del Carmelo e quante attualmente siano loro “ospiti”.In un momento così difficile questi gesti scaldano il cuore di tutti noi. Il mio invito è quello di comprare più copie possibili del calendario perché con un piccolo gesto si può fare davvero tanto”.