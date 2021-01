Governo, Meloni: Conte cambia forma come BarbapapÃ 

Italia

Governo, Meloni: Conte cambia forma come Barbapapà Governo, Meloni: Conte cambia forma come Barbapapà

Governo, Meloni: Conte Barbapapà cambia forma in base alla convenienza. Giuseppe Conte è perfettamente in grado di assumere la forma che chiede il suo mandante

ROMA - ’’Giuseppe Conte è perfettamente in grado di assumere la forma che chiede il suo mandante, come Barbapapà, prima di destra, poi di sinistra, poi socialista, prima a favore poi contro l’immigrazione clandestina, prima amico di Salvini, poi di Renzi, qualsiasi cosa pur di rimanere dov’è’’. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni di voto a seguito delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. ’’Se avesse a cuore il destino del Paese si dovrebbe fare da parte, ora è il tempo dei patrioti’’, ha aggiunto.’’Il suo trucco è quello di voler ricostruire l’Italia dopo averla distrutta, penso che stavolta il gioco non riuscirà, mi piace pensare che in questo parlamento ci sia ancora un bruciolo di buon senso - ha detto ancora Meloni -. Noi di Fratelli d’Italia siamo così responsabili che la fiducia al governo Conte non l’abbiamo mai votata.Noi siamo pronti a governare con il centrodestra, ma sarebbe difficile in un parlamento a maggioranza grillina, io non mi accontento di vivacchiare come vorreste fare voi’’.