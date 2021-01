Governo, dalla Camera via libera alla fiducia

Italia

ROMA - L’Aula della Camera con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti ha votato la fiducia al Governo, sulla risoluzione presentata dalla maggioranza, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Il voto si è svolto con chiama per appello nominale con voto palese. La maggioranza richiesta era di 291 voti, visto che hanno partecipato al voto 580 parlamentari.’’Il mio appello è molto chiaro: c’è un progetto politico preciso che mira a rendere il nostro Paese più moderno, a completare tante riforme messe in cantiere. Abbiamo bisogno di realizzare la transizione verde, di perseguire la transizione digitale, di affrontare tutte quelle diseguaglianze vecchie e nuove’’, ha sottolineato il premier Conte nel corso della replica alla Camera. ’’La forza di questo progetto è lavorare in questa direzione.Non bisogna avere timori, ho rivolto un appello a tutte le forze politiche e ai singoli parlamentari, dalle scelte che ciascuno deciderà di compiere dipende il futuro del Paese, futuro che siamo chiamati a costruire insieme’’, ha aggiunto.