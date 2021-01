Noleggio auto a lungo termine, ecco quali

Curiosità

Noleggio auto a lungo termine, ecco su quali è vantaggioso puntare per questo servizio. Servizio di noleggio sempre più diffuso. Quando conviene il noleggio?

Si sente sempre più di frequente parlare del noleggio auto a lungo termine, ma nel corso degli ultimi tempi sono davvero tante le persone che si sono convinte quantomeno a provarlo. Ed ecco che emerge immediatamente la necessità di chiarire i casi in cui conviene effettivamente questo tipo di noleggio o meno.Come è stato anche specificato di recente da parte di Aniasa, che ha diffuso una serie di dati molto interessanti, il servizio di noleggio a lungo termine sta diventando sempre più diffusa in confronto sia all’acquisto che al leasing di un’auto. Ormai sono sempre di più le società specializzate che mettono a disposizione della clientela la concessione in noleggio di una vettura, oppure di un veicolo commerciale, contro il pagamento mensile di un canone che non può cambiare, dato che è stabilito a contratto.Tra le piattaforme che più si stanno mettendo in evidenza per quanto riguarda il noleggio a lungo termine senza anticipo troviamo senz’altro Carplanner.com. Tra i punti di forza di questo portale troviamo il fatto di mettere a disposizione della clientela una gamma davvero molto ampia di vetture, proponendo anche tantissime offerte degne di note e convenienti dal punto di vista economico.Quando conviene il noleggio auto a lungo termine? Ci sono dei casi in cui chiaramente questa forma di noleggio auto è molto più vantaggiosa rispetto a tanti altri. Giusto per fare subito un esempio molto importante, il fatto di poter avere le idee ben chiare sul canone mensile che si andrà a pagare ogni mese, torna utile proprio in ottica di programmazione dei pagamenti. Avere certezza dei costi è un aspetto importante, che non va affatto sottovalutato. Il noleggio auto, come in tanti sanno, si divide tra quello a breve termine e quello a lungo termine. Nel primo caso la durata arriva fino ai dodici mesi, mentre nel secondo caso parte da quest’ultima soglia e si può spingere fino a 60 mesi. È abbastanza facile intuire, quindi, come il noleggio a breve termine riesca a soddisfare delle esigenze che hanno carattere temporaneo, come nel caso di una vacanza di brevissima durata pari a qualche giorno. Invece, con il noleggio a lungo termine si può soddisfare un’esigenza completamente diversa, ovvero quella di tutti coloro che hanno la necessità di poter contare su una vettura oppure su un veicolo di natura commerciale per diverso tempo, ma che non ha le possibilità o l’intenzione di sobbarcarsi tutti gli oneri correlati all’acquisto di una vettura nuova.Il costo maggiore legato al servizio di noleggio a lungo termine è rappresentato dalla svalutazione. Un veicolo che si acquista e si sostituisce dopo cinque anni rischia di perdere fino al 75% del valore iniziale. Anche in ambito aziendale, ci sono sempre più professionisti che hanno bisogno di mezzi che garantiscano un alto livello di efficienza e di sicurezza per poter affrontare percorsi anche particolarmente lunghi. Dal punto di vista delle imprese, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare anche un gran numero di agevolazioni fiscali. Ad esempio, i professionisti e le aziende hanno l’opportunità di procedere con la detrazione dell’Iva, così come la deduzione delle spese. Per quanti hanno una partita Iva si tratta di un vantaggio di non poco conto.Le differenze con il leasing Quando si parla di leasing in riferimento a un’auto, si tratta di una sorta di affitto. In poche parole, nel leasing c’è la necessità di effettuare il pagamento di una rata ogni mensile. Una volta che il contratto di locazione finisce in scadenza, si può acquistare la vettura, sborsando una maxi rata finale. Di conseguenza, nel leasing è la società stessa che va ad anticipare per conto del cliente l’acquisto della vettura, mentre quest’ultimo lo restituisce man mano pagando una rata mensile. In confronto a quanto avviene con il noleggio a lungo termine, nel leasing non c’è la possibilità di ottenere un’auto nuova senza effettuare il pagamento dell’anticipo.