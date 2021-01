Attualità

Ospedale Modica, donato tablet al reparto di Geriatria Ospedale Modica, donato tablet al reparto di Geriatria

Donato tablet al reparto di Geriatria dell'ospedale Maggiore di Modica. Il tablet servirà ad attenuare il disagio dei pazienti ricoverati in ospedale

Ragusa, 19 gennaio 2021 – Sono tanti i gesti di generosità che fanno parte del patrimonio umano della comunità modicana. Infatti, la ditta COEL UNIERO di Modica ha donato un tablet all’UOC di Geriatria dell’ospedale di Modica, direttore ff dott. Lorenzo Pluchino. Lo strumento servirà per attenuare il disagio dei pazienti non autosufficienti del reparto permettendogli così di mantenere i contatti audio-visivi con i parenti tenuti lontani, a causa delle misure restrittive adottate per tutelare la salute dei pazienti ricoverati. Un gesto piccolo, che va raccontato perché rimanda a valori molto più grandi e perché merita il grazie dell’Azienda ai titolari della suddetta ditta e a tutti gli altri che, in questi mesi, a vario titolo, hanno supportato con grande generosità l’Asp di Ragusa con le loro donazioni.Azioni che, al di là dell’intrinseco valore economico, danno prova di un forte senso di comunità. Foto: paziente ricoverato in geriatria.