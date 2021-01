Vittoria, Sallemi: accolte dimissioni di Gintoli

Politica

Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Ragusa Salvo Sallemi: Dimissioni di Margherita Gintoli accolte. A presto istituzione del circolo di FDI a Santa Croce Camerina

“Ho accolto le dimissioni di Margherita Gintoli dal ruolo di coordinatrice cittadina del circolo di Fratelli d’Italia di Scicli. Con le sue dimissioni, per specifica volontà dei suoi componenti, sono state ratificate le dimissioni dell’intero esecutivo cittadino”. Dichiara il coordinatore provinciale Salvo Sallemi “Ringrazio Margherita e l’intero esecutivo per l’eccellente lavoro svolto sino ad oggi. Sono certo che le loro energie permarranno, immutate, al sevizio del partito. Fratelli d’Italia cresce a tutti i livelli sia nazionali che provinciali. A breve sarà istituito il circolo di FdI a Santa Croce Camerina. Siamo pronti, come sempre, ad accettare le sfide che il destino ci riserverà. Sempre dalla stessa parte, sempre a testa alta”.