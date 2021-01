Finanziamento per teatri nel Ragusano

Politica

Ragusa - “Intento della Regione, in questa fase così delicata, è quello di rilanciare la centralità stessa del teatro come cuore pulsante di una comunità”. Con queste parole il deputato regionale delle Lega Orazio Ragusa ha comunicato la firma del decreto dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana che stanzia quattrocentosessantaduemila euro (231 mila ciascuno) per la riqualificazione dei teatri Comunale di Vittoria e Tenda di Ragusa. Si tratta di fondi nel contesto di un finanziamento complessivo di poco meno di 21 milioni di euro che ha riguardato un centinaio di strutture teatrali nell’isola. Il deputato sciclitano afferma ”voglio ringraziare l’assessore ai Beni culturali, Alberto Samonà per avere risposto in maniera sollecita alle richieste del territorio ibleo, così come accaduto in altre occasioni. Ringraziamenti anche all’indirizzo del governatore Musumeci che, come sempre, quando si tratta del territorio ibleo, è molto attento.Queste misure di finanziamento consentiranno ai rispettivi Comuni di attuare quelle azioni attese per riqualificare i propri teatri comunali e fare in modo che le strutture possano essere sempre più al passo con i tempi. Ovviamente, stiamo parlando di strutture che si faranno trovare pronte quando sarà cessato questo momento straordinario legato all’emergenza pandemica cosicché le stesse possano di nuovo ricominciare a svolgere il proprio di ruolo aggregativo e di motore propulsivo sul fronte della socializzazione. Stiamo parlando di due realtà, Ragusa e Vittoria, dove comunque la presenza dei teatri ha attecchito particolarmente e dove gli stessi rappresentano un punto di riferimento insostituibile per la comunità locale”. (da.di.)