Pachino zona rossa, sindaco chiude scuole ma la gente va in piazza. I due post contraddittori pubblicati su facebook oggi, primo giorno di zona rossa in Sicilia

Pachino - Oggi primo giorno di zona rossa per l'emergenza Covid in Sicilia ma qualcosa non torna a Pachino. Stamattina su facebook sono stati pubblicati due post, uno di Cam News con foto di gente in piazza commentata così: “Una normale domenica in piazza Vittorio Emanuele a Pachino, non sembra certo il primo giorno di Zona Rossa, e l'altro a firma del sindaco Gaetano Montoneri che annunaica la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 18 gennaio e per una settimana. I due post sembrano contraddittori considerato che la gente si trova in piazza normalmente nel mentre il sindaco chiude le scuole per l'emergenza Covid. Ecco il post del sindaco di Pachno: “Avendo consultato i Comuni della Provincia di Siracusa, - scrive il sindaco di Pachino - avendo ascoltato le richieste espresse dai #genitori degli alunni, considerando che da stamani la Sicilia è stata dichiarata zona rossa, dal 18 Gennaio al 23 Gennaio 2021 si dispone la #chiusura dei Plessi Scolastici di Via Isonzo-Via Carlo Alberto (materna ed elementare) e di Via Tonnara (media) a scopo precauzionale. Rimarranno chiusi anche i locali del Centro Rosmini destinati a "Lo Spazio Giochi". Si garantisce la #Didattica in presenza a tutti gli alunni con disabilità e con speciali bisogni educativi.Nel corso della settimana verrà organizzato un meeting al quale saranno invitati i rappresentanti dei genitori della Scuola Materna, Elementare e Media, la Dirigente scolastica Liliana Lucenti e l'ASP affinché si possa discutere e decidere sulla possibile riapertura/persistente chiusura a partire dal 25 Gennaio. Seguiranno ulteriori aggiornamenti. L’avvio è a firma del sindaco Gaetano Montoneri e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Giuseppina Caschetto..